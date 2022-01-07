Заводоуковский кардиологи помогают пациентам с хронической сердечной недостаточностью

Фото: департамент здравоохранения ТО Фото: департамент здравоохранения ТО

35 пациентов были направлены на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи специалистами Центра хронической сердечной недостаточности, созданного год назад на базе Областной больницы №12 в Заводоуковске.

"Диспансерное наблюдение в центре сердечной недостаточности заключается в регулярном обследовании, контроле показателей крови, проведении исследований, при необходимости – суточного мониторирования ЭКГ. Специалисты проводят регулярный телефонный опрос пациентов для уточнения жалоб и самочувствия, контроля за лечением. В кабинет ХСН пациентов направляют врачи-терапевты, фельдшеры ФАПов и узкие специалисты при выявленных признаках сердечной недостаточности", – рассказал главный врач ОБ №12 Николай Сипачев.

Пациентов очно консультирует бригада кардиологов Тюменского кардиологического центра. В динамике прошли обследование на сердечную недостаточность около 270 пациентов центра. У более чем 140 из них существенно улучшились показатели, сообщает пресс-служба ОБ №12.