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Силуэты хищных птиц предлагают изобразить на шумозащитных экранах в Тюмени

Общество, 19:51 07 января 2022

Фото ИА "Тюменская линия"

Силуэты хищных птиц предлагают изобразить на шумозащитных экранах, установленных на дорогах и развязках в Тюмени.

Идея принадлежит экоактивистам. Изображения хищников отпугнут и спасут от гибели других птиц, которые на лету разбиваются о прозрачные экраны, сообщает "Тюменская область сегодня".

Изображения могут появиться на путепроводах в районе улиц Мориса Тореза, Первомайской, Мельникайте (Ставропольской) и по улице Республики (Монтажников) в 2022 году, сообщили экологам в городской администрации.

Добавим, что в августе полноцветные изображения хищных птиц появились на путепроводе в створе улиц Путиловская и Деповская в Ишиме.

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