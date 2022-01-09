Росгвардейцы рассказали тюменцам, как безопасно завершить новогодние праздники

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Всероссийская профилактическая ведомственная акция "Безопасный Новый год" продолжается в праздничные дни в регионе, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

На улицах городов и населенных пунктов региона росгвардейцы продолжают раздавать памятки-буклеты, специально разработанные в ведомстве. Подобные профилактические мероприятия сотрудники вневедомственной охраны уже провели на маршрутах патрулирования в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске, а также в других населенных пунктах области. Росгвардейцы напомнили землякам о мерах безопасности жизнедеятельности, профилактике коронавирусной инфекции и пожелали всем крепкого здоровья.

Представители лицензионно-разрешительной работы акцентировали внимание владельцев на правилах хранения и использования оружия, пиротехнических средств, а также поздравили с Новым годом и вручили памятки.

В Тюмени офицеры территориального управления Росгвардии вместе с педагогом-библиотекарем подшефной гимназии № 16 Еленой Фоменко организовали конкурс детского рисунка на тему "Безопасный Новый год" и оформили онлайн-выставку творческих работ. Юные таланты получат призы и дипломы сразу после каникул.

Грамоты участника также будут вручены всем гимназистам, которые представили творческие работы для онлайн-выставки.