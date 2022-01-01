Знание нефтегазового дела показали 857 участников олимпиады "Я - профессионал"

| Фото: олимпиада "Я-профессионал" ВКонтакте | Фото: олимпиада "Я-профессионал" ВКонтакте

857 бакалавров и магистрантов соревновались в знании нефтегазового дела на отборочном онлайн-этапе пятого сезона олимпиады "Я – профессионал". Организатором этого направления выступил ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Итоги отборочного этапа станут известны в начале февраля. Самых успешных участников пригласят на заключительный этап, где студенты смогут проверить свои практические компетенции. В разработке кейсов принимают участие представители индустрий. В частности, партнерами по методической составляющей в направлении "Нефтегазовое дело" являются "Газпром нефть", "Роснефть", "Сибур", "Лукойл", "Schlumberger" и другие ведущие компании сектора.

Всего в отборочном онлайн-этапе олимпиады "Я – профессионал" участвовали 104 тыс. 523 человек из 83 регионов России. Студенты проверяли свои знания в одном или нескольких из 72 направлений – от журналистики до квантовых технологий.

Самым популярным направлением у ребят стало "Лечебное дело и педиатрия", которое собрало более 9 тыс. участников. В тройке лидеров также "Юриспруденция" и "Математика", в каждом из этих направлений было более 4 тыс. претендентов.