12 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется фольклорный час "Пришло Рождество!".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется урок мужества "900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги...".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется арт-час "Снежные забавы".

Интересное в этот день:

1816 — правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.

1848 — начало революции против Фердинанда II, короля Двух Сицилий.

1932 — Хэтти Кэрэуэй, демократ из Арканзаса, стала первой женщиной-сенатором.

1943 — началась операция "Искра", в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.

1945 — Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.

1950 — СССР вновь ввёл смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.

1954 — королева Елизавета II открыла специальную сессию парламента Новой Зеландии — впервые в истории за пределами Великобритании.

1967 — впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.

1970 — реактивный самолёт Boeing 747 Jumbo прибыл в лондонский аэропорт "Хитроу" после первого испытательного полёта из Нью-Йорка.

1998 — подписан протокол о запрете клонирования человека.

2004 — крупнейшее в мире круизное судно "Queen Mary 2" совершило свое первое плавание через Атлантический океан.

2005 — с мыса Канаверал запущен космический аппарат "Deep Impact".

2010 — на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.