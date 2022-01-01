12 января - события дня
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется фольклорный час "Пришло Рождество!".
В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется урок мужества "900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги...".
В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется арт-час "Снежные забавы".
Интересное в этот день:
1816 — правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.
1848 — начало революции против Фердинанда II, короля Двух Сицилий.
1932 — Хэтти Кэрэуэй, демократ из Арканзаса, стала первой женщиной-сенатором.
1943 — началась операция "Искра", в результате которой была прорвана Ленинградская блокада.
1945 — Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.
1950 — СССР вновь ввёл смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.
1954 — королева Елизавета II открыла специальную сессию парламента Новой Зеландии — впервые в истории за пределами Великобритании.
1967 — впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд.
1970 — реактивный самолёт Boeing 747 Jumbo прибыл в лондонский аэропорт "Хитроу" после первого испытательного полёта из Нью-Йорка.
1998 — подписан протокол о запрете клонирования человека.
2004 — крупнейшее в мире круизное судно "Queen Mary 2" совершило свое первое плавание через Атлантический океан.
2005 — с мыса Канаверал запущен космический аппарат "Deep Impact".
2010 — на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.