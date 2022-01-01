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В Тюменской области нетрезвый водитель без прав поехал за добавкой и попался инспекторам

Происшествия, 14:27 12 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двух молодых людей задержали пьяными за рулем в Сладковском районе Тюменской области вечером 11 января. Им грозит административный арест до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Компания выпивала в бане в деревне Усово. Спиртное быстро кончилось, 18-летнего парня на ВАЗ-2110 отправили за добавкой в соседнее село. По дороге молодого человека задержали инспекторы ДПС. Показания алкотестера составили 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водительского удостоверения не было.

В это время друзья отправились на поиски товарища на автомобиле KIA. Иномарку остановили автоинспекторы. 23-летний водитель, также не имеющий прав, отказался проходить освидетельствования на наличие алкоголя в организме.

На обоих друзей составлены административные материалы. Оба доставлены в отдел полиции и ждут суда.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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