13 января - события дня
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется фольклорный час "Пришло Рождество!".
В Тюмени в 11 часов в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется театрализованное представление "Огни на елке".
В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) откроется творческая мастерская "Узоры матушки-зимы".
В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется арт-час "Снежные забавы".
В Тюмени в 15 часов по ссылке начнется прямой эфир для НКО и организаций, развивающих проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий по вопросам получения финансирования и поддержки. Регистрация по ссылке.
Интересное в этот день:
1703 — в Москве вышел первый номер газеты "Ведомости". Это была первая в России газета.
1813 — русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова перешли Неман и начали освобождение Европы от Наполеона.
1858 — поступила в обращение первая российская почтовая марка.
1872 — в России начала работу служба погоды.
1874 — в России на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность.
1915 — землетрясение близ Авеццано в Италии, 30 тысяч погибших.
1934 — постановлением Совнаркома СССР учреждена степень кандидата наук.
1943 — катастрофа прототипа "Юнкерс 290" близ Сталинграда. Погибли 45 человек, преимущественно раненные немецкие солдаты.
1944 — возвращены исторические названия 20 площадям и улицам Ленинграда, в том числе Дворцовой площади и Невскому проспекту.
1945 — Великая Отечественная война: начало Восточно-Прусской наступательной операции Советской Армии.
1977 — в Алма-Ате произошла катастрофа самолета Ту-104А, погибли 90 человек.
2001 — землетрясение в Сальвадоре.
2012 — круизный лайнер "Costa Concordia" с 4234 людьми потерпел крушение у берегов Италии. Погибли 30 человек, двое пропали без вести.