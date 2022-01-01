13 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется фольклорный час "Пришло Рождество!".

В Тюмени в 11 часов в концертном зале ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется театрализованное представление "Огни на елке".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) откроется творческая мастерская "Узоры матушки-зимы".

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется арт-час "Снежные забавы".

В Тюмени в 15 часов по ссылке начнется прямой эфир для НКО и организаций, развивающих проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий по вопросам получения финансирования и поддержки. Регистрация по ссылке.

Интересное в этот день:

1703 — в Москве вышел первый номер газеты "Ведомости". Это была первая в России газета.

1813 — русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова перешли Неман и начали освобождение Европы от Наполеона.

1858 — поступила в обращение первая российская почтовая марка.

1872 — в России начала работу служба погоды.

1874 — в России на смену рекрутской системе пришла всеобщая воинская повинность.

1915 — землетрясение близ Авеццано в Италии, 30 тысяч погибших.

1934 — постановлением Совнаркома СССР учреждена степень кандидата наук.

1943 — катастрофа прототипа "Юнкерс 290" близ Сталинграда. Погибли 45 человек, преимущественно раненные немецкие солдаты.

1944 — возвращены исторические названия 20 площадям и улицам Ленинграда, в том числе Дворцовой площади и Невскому проспекту.

1945 — Великая Отечественная война: начало Восточно-Прусской наступательной операции Советской Армии.

1977 — в Алма-Ате произошла катастрофа самолета Ту-104А, погибли 90 человек.

2001 — землетрясение в Сальвадоре.

2012 — круизный лайнер "Costa Concordia" с 4234 людьми потерпел крушение у берегов Италии. Погибли 30 человек, двое пропали без вести.