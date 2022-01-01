14 января - события дня
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрея Миллера "Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах региона. Итоги 2021 года. Новые векторы в работе ГИБДД области". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется литературно-историческая встреча "Антон Павлович Чехов".
В Тюмени в 13 часов в центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется экскурсия по выставке "Мир сказки П.П. Ершова "Конек-горбунок".
В Тюмени в 13 часов в библиотеке № 17 (ул. Игримская, 33) начнутся рождественские посиделки "От Рождества до Крещения".
В Тюмени 17 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется представление рукописи Натальи Корсак "Дом для ангела".
В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики,129) начнется презентация выставки "Цвет курортного воздуха" преподавателя школы искусств "Гармония", художника Натальи Григорьевой.
Интересное в этот день:
1700 — Петр I велел русским дворянам носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды.
1814 — в Киле подписаны мирные договоры, положившие конец Англо-датской войне 1807—1814 годов.
открытие Императорской Публичной библиотеки.
1902 — открыто движение поездов по участку Маньчжурия—Харбин Китайско-Восточной железной дороги.
1929 — образована Московская область.
1943 — война на Тихом океане: началась эвакуация японских войск с острова Гуадалканал.
1952 — в СССР созданы трубопроводные войска.
1966 — катастрофа прототипа Ту-134. Погибли 8 человек.
1972 — взошла на трон королева Дании Маргрете II.
2005 — космический зонд "Гюйгенс" совершил посадку на Титан.
2010 — Часы конца света переведены на одну минуту назад.
2020 — прекращение технической поддержки Windows 7.