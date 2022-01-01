15 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется лекция "Движение и мозг: как прожить дольше и не постареть раньше".

В Тюмени в 14 часов в ДК "Орфей" (ул. Семена Шахлина, 20) начнется вечер-встреча "Праздничные посиделки у Солохи".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр1) начнется встреча с музыкантом Noiseframe.

Интересное в этот день:

1582 — между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор.

1759 — открыт для публики Британский музей.

1831 — учреждена Демидовская премия "для содействия к преуспеванию наук", первая русская регулярная премия.

1859 — свергнут Император Гаити Фостен I.

1881 — в ходе Тихоокеанской войны произошла Битва при Мирафлорес.

1892 — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.

1919 — Бостон затопило патокой.

1925 — в Нижнем Новгороде вышла в эфир первая в СССР любительская коротковолновая радиостанция.

1943 — завершено строительство здания Пентагона.

1992 — ЕС признал независимость Словении и Хорватии.

2006 — вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст", содержащая образцы космического вещества.

2009 — экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.

2021 — Россия вышла из Договора по открытому небу