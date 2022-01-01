16 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется развлекательная игровая программа "Новогодний карнавал".

В Тюмени в 14 часов в центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется мастер-класс "Робот".

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по гвоздестоянию.

В Тюмени в 17 часов в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется квартирник “Let it be”. Всемирный день “The Beatles” в рамках проекта "Легенды".

В с. Уват в спортивном комплексе (ул. Дорожная, 7) пройдет чемпионат Уральского федерального округа по настольному теннису.

Интересное в этот день:

1712 — Пётр I основывает первую русскую Военную инженерную школу.

1718 — в Санкт-Петербурге на Троицкой площади в результате сильного пожара сгорело здание Сената и Военной коллегии.

1724 — указом Петра I в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия.

1909 — экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.

1919 — в США вступил в силу сухой закон.

1943 — Указом Президиума Верховного Совета СССР установлены воинские звания высшего командного состава — маршал авиации, маршал артиллерии, маршал бронетанковых войск.

1945 — Адольф Гитлер перенес свою ставку в подземный бункер.

1966 — в Шаболовском телецентре состоялась премьера телепередачи "Кабачок 13 стульев".

1969 — советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.

1973 — "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны.

1979 — сотни человек погибли в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан.

2003 — старт шаттла "Колумбия", потерпевшего крушение при возвращении на Землю 1 февраля.

2017 — под Бишкеком произошла катастрофа грузового самолета Boeing 747-400 компании ACT Airlines, погибли 39 человек.