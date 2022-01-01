В новогодние праздники в Тюменской области побывали 190 тысяч туристов

| Фото: сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте | Фото: сообщество Visit Tyumen во ВКонтакте

190 тысяч туристов из 40 регионов России, а также из Белоруссии, Сербии и Израиля, посетили Тюменскую область в новогодние праздники 2022 года. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Самыми популярными для посещения местами стали термальные источники – на них побывали 68 тыс. человек. Также 44 тыс. человек посетили Тобольск, выставки и экскурсии Тобольского музея-заповедника. Еще одним местом отдыха сала единственная в России четырехуровневая набережная реки Туры в Тюмени с двумя ледовыми катками и новогодними декорациями.

В целом в 2021 году, по предварительным данным, Тюменскую область посетили 2,9 млн туристов из более чем 60 регионов страны. Это почти на 30% выше уровня 2020 года. В 2021 году туристическая отрасль региона восстановилась на 90% относительно допандемийного уровня.

Средний возраст туриста, приезжающего в Тюменскую область, составил 25-44 года. Доля мужчин и женщин среди тех, кто отдыхает в регионе, примерно равна, однако представителей мужского пола все же немного больше.

Чаще всего в регион приезжали отдохнуть жители Свердловской, Курганской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Также регион посетили гости из Омской области, Москвы, Пермского края, Московской области, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга.