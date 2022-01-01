В Тюмени автомобилистка за два года совершила 172 нарушения, накопила штрафов на 156 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

52-летняя тюменка, владелица автомобиля "Лада" 15-й модели, накопила штрафов на 156 тыс. рублей. Она совершила 172 нарушения за 2020-2021 годы. Женщина стала злостной нарушительницей ПДД в регионе.

Об этом рассказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области, полковник полиции Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре "Тюменской линии" и "Интерфакса" 14 января.

На втором месте антирейтинга расположился 41-летний тоболяк, совершивший 119 нарушений на своих ВАЗ-2107, ВАЗ-2114. За 2020-2021 годы за ним числятся штрафы на сумму 133 тыс. рублей.

Долг 21-летнего водителя BMW составил 112 тыс. рублей за 109 нарушений.

"Этот водитель стал самым злостным в 2021 году. Все нарушения совершил в одном году и штрафы не оплачивает", – отметил Андрей Миллер.

Со злостными нарушителями ПДД, которые не оплачивают штрафы, проводится системная работа. Таких автомобилистов в регионе около 370. Их задолженность составляет от 20 тыс. до 225 тыс. рублей.

"Найти и принять меры по этим трем нарушителям – вопрос времени. Меры будут приняты с нашей стороны, так и со стороны коллег из службы судебных приставов. Обязательно про это расскажем", – добавил начальник регионального управления ГИБДД.

Инна Пахомова