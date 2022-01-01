ГИБДД: тюменские пешеходы стали осторожнее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2019-м году в регионе произошло 286 ДТП по вине пешеходов, в 2020-м году – 230, в 2021-м – 190, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Основные нарушения, которые допускают пешеходы: переход проезжей части вне пешеходных переходов, движение по краю проезжей части на загородных дорогах, движение по проезжей части в населенных пунктах (при наличии тротуаров), переход улицы на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с пешеходами-нарушителями. В 2019-м году автоинспекторами выявлено более б25 тыс. нарушений ПДД пешеходами, в 2020-м – свыше 26 тыс., в 2021-м – менее 20 тыс.