Голышмановцы успешно реализуют общественные инициативы

Фото: Голышмановское ТВ Фото: Голышмановское ТВ

Более 50 общественных инициатив реализовали жители Голышмановского городского округа в 2021 году при содействии благотворительного фонд поддержки и развития местных сообществ "Наше время".

На 2022 год на поддержку инициатив жителей городского округа выделено более 2 млн рублей, сообщает "Мегатюмень". На реализацию различных инициатив можно получить от 10 до 200 тыс. рублей. Защита проектов намечена на конец февраля и первую декада марта.