  • 16 января 202216.01.2022воскресенье
  • USD75,7668
    EUR86,8894
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Голышмановцы успешно реализуют общественные инициативы

Общество, 10:31 16 января 2022

Фото: Голышмановское ТВ

Более 50 общественных инициатив реализовали жители Голышмановского городского округа в 2021 году при содействии благотворительного фонд поддержки и развития местных сообществ "Наше время".

На 2022 год на поддержку инициатив жителей городского округа выделено более 2 млн рублей, сообщает "Мегатюмень". На реализацию различных инициатив можно получить от 10 до 200 тыс. рублей. Защита проектов намечена на конец февраля и первую декада марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:12 16.01.2022Сильный ветер, снег и метель ожидаются в Тюменской области 17 января
15:01 16.01.2022Участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск расширили до четырех полос и оснастили информационными табло
14:32 16.01.2022Голышмановские коммунальщики чистят улицы от снега
14:18 16.01.2022Девять жителей Тюменской области умерли от COVID-19 за минувшие сутки