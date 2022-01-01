Четыре цифровых спектакля тюменцы смогут посмотреть по одному билету

Фото: МТЦ "Космос" Фото: МТЦ "Космос"

Цифровые "Перформансы для одного" пройдут в тюменском театральном центре "Космос" 18 и 23 января в 19 часов. Показ будет индивидуальным для каждого зрителя. Возрастное ограничение 18+.

Каждый сеанс предполагает 4 перформанса от тюменских режисеров: "Мадина" Мадины Саткеевой, "Дом внутри меня" Анастасии Кохан, "Важные истории" Веры Дар и "Нейросказки" от Екатерины Пуховой, Наталии Суворовой, Даши Охременко, Насти Демакиной и Александра Кочкина.

Это итог работы лаборатории спектаклей для одного зрителя "Частный случай" и проекта о цифровом искусстве "Фиджитал". Все они стали победителями Шоу-кейса тюменских театров 2021 года и попали в ежегодную афишу "Космоса", сообщает "АиФ - Западная Сибирь".