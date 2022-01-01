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Голышмановские коммунальщики чистят улицы от снега

Общество, 14:32 16 января 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 кубометров снега вывезли работники коммунальной службы поселка Голышманово после новогодних праздников.

Снежные массы убирают с обочин дороги гостевой улицы Ленина, у общественных мест, перекрестков

с интенсивным транспортным потоком, больших автомобильных стоянок и от автобусных павильонов, рассказал ведущий специалист комитета ЖКХ Голышмановского городского округа Андрей Самойленко.

Собранный снег складируют в специально отведенном месте, в западной части посёлка, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

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