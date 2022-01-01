18 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) – программа "Дедушка Мороз ждет тебя у ворот!".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Итоги работы общественных советов при департаменте социального развития Тюменской области". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 11 часов на площади ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется маскарад-игра "Крещенские колядки".

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Подведение итогов акции "Ёлка желаний: 2021-2022". Ближайшие совместные планы работы ТРО "Бессмертный полк России" и Областного совета ветеранов". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание "круглого стола" комитета по социальной политике "Субъекты Российской Федерации о своевременности разработки комплексной Федеральной программы медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями "Редкие 2020 – 2030".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется концертная программа Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Беззубова "Крещенские узоры".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется лекция куратора, философа, доцента ТюмГУ Германа Преображенского "Молекулярные ассамбляжи в неорганических средах".

Интересное в этот день:

1654 — состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.

1778 — английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

1825 — торжественно открылся Большой театр.

1871 — провозглашено создание Германской империи.

1919 — начало Парижской мирной конференции, одобрившей устав Лиги Наций.

1926 — в СССР на экраны вышел фильм "Броненосец "Потёмкин".

1942 — началась Вяземская воздушно-десантная операция.

1943 — прорвана блокада Ленинграда.

1960 — осуществлен первый беспосадочный перелет на самолете Ил-18 Москва — Каир.

1963 — основана главная редакция программ для детей Центрального телевидения.

1974 — в СССР учреждены орден Трудовой Славы и медаль "Ветеран труда".