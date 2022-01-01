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В Тюмени идет строительство третьего блока биологической очистки сточных вод

Общество, 10:20 18 января 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Реконструкцию первичных отстойников завершили на сооружениях очистки сточных вод по ул. Раневской в Тюмени. Это последний этап механической очистки. Из стоков, уже очищенных от мусора и минералов, здесь отделяется ил, сообщает Росводоканал Тюмень.

Старые отстойники снесли, илоскребы демонтировали. Из бетона отлили четыре новые чаши вместимостью по 5 тыс. кубометров каждая. Затем установили новое оборудование и заменили инженерные коммуникации, прослужившие почти 50 лет.

"Мы полностью завершили комплекс мероприятий в блоке механической очистки стоков. Реконструировали и закрыли песколовки, модернизировали сороудерживающий комплекс. При реконструкции отстойников заменили все оборудование и инженерные коммуникации, в результате чего улучшится качество очистки стоков и надежность сооружений, а герметичные перекрытия позволили избавить от распространения характерных запахов", - говорит генеральный директор Росводоканал Тюмень Ольга Сарбаева.

Росводоканал Тюмень

Работы на сооружениях не останавливаются. Продолжается строительство третьего блока биологической очистки. Компания планирует завершить работу в 2022 году.

"Требования к качеству очистки стоков постоянно ужесточаются, меняется и состав сточных вод. После запуска третьей очереди у нас кардинально изменится технология очистки. После этого продолжим работать над повышением производительности до 260 тысяч кубометров", - отметил главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Завершить полную реконструкцию очистных сооружений "Росводоканал Тюмень" намерен в 2024 году.

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# очистные сооружения , Росводоканал Тюмень

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