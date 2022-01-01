19 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском цирке (ул. Первомайская, 15) начнется региональный отборочный тур XXI молодежных Дельфийских игр России в номинации "Цирковое искусство".

В Тюмени в 11 часов в филиале АНО ОДООЦ "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" (42 км автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области) начнется межрегиональный семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе". На 10 часов 15 минут запланирован пресс-подход зарубежных гостей семинара.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется бенефис А. П. Чехова "Каштанке" – 130 лет".

В Тюмени в 14 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется праздничная фольклорная программа "Колядки на Святки..." в рамках проекта "Родники фольклора".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) начнется караван историй "Дом – там, где твое сердце!".

В Тюмени в 18 часов в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется концертная программа Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Беззубова "Крещенские узоры".

В Тюмени с 11 до 24 часов на озере Липовом и на р. Тура в районе Свято-Троицкого монастыря пройдут Крещенские купания.

В с. Уват (ул. Дорожная,7) пройдет чемпионат Уральского федерального округа по настольному теннису.

Интересное в этот день:

1480 — в Чудов монастырь Московского Кремля был заключен последний независимый новгородский архиепископ Феофил.

1728 — русский император Пётр II и его двор переехали в Москву.

1825 — Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

1893 — в Берлине состоялся премьерный показ первой постановки пьесы Генрика Ибсена "Строитель Сольнес".

1903 — объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".

1907 — в журнале "Варьете" появились первые рецензии на кинофильмы.

1915 — Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.

1920 — у здания МГУ состоялась закладка памятников Герцену и Огарёву.

1938 — американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1939 — в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы — 4,4 секунды.

1942 — советские войска освободили Можайск, Верею и Кондрово.

1943 — образована Ульяновская область.

1963 — первое выступление группы The Beatles на телевидении.

1966 — Индира Ганди стала премьер-министром Индии.

2006 — с космодрома на мысе Канаверал запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.

2011 — в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.