В ТюмГУ ко Дню студенчества приурочат спортивные состязания и интеллект-шоу

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Матчевая встреча группового этапа по хоккею с шайбой между командами ТюмГУ и ТИУ пройдет во Дврце спорта "Рубин" (ул. Розы Люксембург, 12) 25 января в День российского студенчества. Поболеть за ледовые дружины к 16 часам приглашают студентов всех тюменских вузов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

После награждения победителей с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут состоится массовое катание на коньках, к которому также могут присоединиться все желающие. Для новичков мастер-классы проведут представители студенческих хоккейных клубов и фигуристы из СК "Прибой".

Бесплатно коньки можно будет получить только при предъявлении удостоверения ТюмГУ. Наличие своих приветствуется: количество коньков ограничено.

Всех участников ждет розыгрыш подарков.

27 января команды лучших студенческих объединений сойдутся в боях в лазертаг в спорткомплексе "Олимпия".

Завершит офлайн-программу Дня студенчества 28 января интеллект-шоу "Университетские династии", где традиционно сражаются студенты, сотрудники и выпускники ТюмГУ. Интеллектуалы соберутся в СоцГуме в 18 часов.

Онлайн-мероприятия, посвященные студенческому празднику, пройдут в соцсетях университета с 24 по 30 января.