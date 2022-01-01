Темой второго творческого конкурса #НеМагия станут технологии в сфере медицины и здоровья

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Прием работ на Второй международный творческий конкурс #НеМагия начнется 1 февраля. Цель проекта - популяризация технологических и научных достижений с помощью различных форм творчества. Тема конкурса 2022 года - технологии в сфере здоровья и медицины, сообщает Альянс СОНКО Тюменской области.

Творческие работы принимают по четырем номинациям: "Изобразительное искусство", "Видеоискусство и анимация", "Реклама и PR" и "Фотография". Будущим участникам конкурса предлагают ознакомиться и творчески переосмыслить десять технологических решений из сферы медицины и ЗОЖ. Их отобрала экспертная комиссия конкурса.

Среди них - нейрогаджет для стимуляции зон коры головного мозга; биомиметические импланты; робот-дезинфектор; модульные протезы рук; экзоскелеты и другие разработки. Подробные описания технологий размещены на официальном сайте конкурса. Там же можно ознакомиться с положением о конкурсе и условиях участия.

Конкурс #НеМагия - часть комплексной программы "Социальная технологическая инициатива". Он организован АНО "Живой город", Тюменским областным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и общественным движением "Главное - здоровье".