20 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в филиале АНО ОДООЦ "Ребячья республика" "Олимпийская Ребячка" (42 км автодороги "Тюмень - Каменка - граница Свердловской области") начнется торжественное открытие семинара организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе". На 9 часов 30 минут запланирован пресс-подход организаторов мероприятия.

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Белинского, 8 начнется брифинг представителей МКУ "ЛесПаркХоз" и подрядчиков по вопросам обрезки деревьев.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется сказочная кутерьма "Лети, лети лепесток...".

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется фольклорный час "Пришло Рождество!".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется концертная программа Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Беззубова "Крещенские узоры".

Интересное в этот день:

1648 — основана Французская Академия живописи и скульптуры.

1783 — в рамках Парижского мира подписан предварительный договор между Великобританией и Францией.

1841 — британские войска оккупировали Гонконг.

1892 — Первый баскетбольный матч.

1893 — В лондонском Королевском институте Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов.

1896 — основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге.

1921 — образована Дагестанская АССР, ныне — Республика Дагестан.

1921 — принята первая конституция Турции.

1944 — ВВС Великобритании сбросили 2300 тонн бомб на Берлин.

1953 — первый полет стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М-4 (103М) Владимира Мясищева.

1960 — первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А на предельную дальность в район Тихого океана. Принятие ракеты на вооружение.

1996 — Ясир Арафат избран президентом Палестинской автономии.

2021 — инаугурация Джо Байдена в качестве 46-го президента США