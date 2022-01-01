В Тюменской области возбуждено 22 дела за нарушения содержания дорог зимой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 350 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания уличной сети выдали дорожным службам сотрудники ГИБДД в Тюменской области зимой 2021-2022 года. За нарушения при содержании автодорог возбуждено 22 административных дела, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Типичные ошибки, которые допускают подрядчики, это несвоевременная очистка проезжей части, формирование снежных валов вблизи пешеходных переходов, перекрестков, мостовых сооружений, а также заужение проезжей части из-за несвоевременного вывоза снега.

По существующим стандартам рыхлый, талый снег должен быть устранен в течение от четырех до 12 часов с момента окончания снегопада, такое же время дается на устранение скользкости.

Сотрудники дорожного надзора ГИБДД ежедневно контролируют состояние проезжей части, сообщают о недостатках подрядчику, контролируют выполнение.