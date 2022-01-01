21 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре "Олимпийская ребячка" (42 км автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области) начнется открытый межрегиональный семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов 72 – Мы вместе".

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется игротека "Зимние забавы".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется литературный калейдоскоп "Кладезь мудрости народной".

В Тюмени в 13 часов в СК "Центральный" начнется чемпионат и первенство города по танцевальному спорту.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется урок памяти "Победа ковалась в тылу".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется мастер-класс по технике буфов.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется звуковая встреча с SIMVlab.

В Тюмени пройдет региональный отборочный тур XXI молодежных Дельфийских игр России по номинациям "Художественное чтение", "Научно-популярный ТикТок", "Классическая гитара", "Ансамбли народных инструментов", "Духовые инструменты".

Интересное в этот день:

1701 — указом Петра I в Москве открыта Школа пушкарского приказа.

1775 — в Москве на Болотной площади казнён Емельян Иванович Пугачёв.

1854 — близ острова Ламбей произошло кораблекрушение RMS Tayleur, погибли 362 человека.

1920 — завершилась Парижская мирная конференция по итогам Первой мировой войны.

1925 — признание СССР Японией.

1945 — в Москве создан Главный ботанический сад Академии наук СССР.

1954 — в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".

1976 — авиалайнер "Конкорд" вылетел в свой первый коммерческий рейс, из Лондона в Бахрейн.

1981 — на фабрике DMC в Dunmurry в Северной Ирландии с конвейера сходит первый DeLorean DMC-12.

2003 — в Мексике в штате Колима произошло землетрясение магнитудой 7,6. Погибли 29 человек. около 10 тыс. человек остались без крова.