22 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1) начнется городской чемпионат по шахматам.

В Тюмени в 12 часов в СК "Центральный" начнется чемпионат и первенство Уральского федерального округа среди формейшн.

В Тюмени в 12 часов в ДТиС "Пионер" начнется чемпионат и первенство Тюменской области по брейкингу.

В Тюмени в 18 часов в ДШИ "Этюд" (ул. Пермякова, 37) начнется "Сказка о потерянном настроении" и рождественский концерт от учащихся учебного корпуса.

Интересное в этот день:

888 — Гвидо Сполетский был провозглашен королем Италии.

1724 — Петром I издан Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской империи законов и уставов.

1863 — в Польше началось Январское восстание.

1879 — произошла битва при Изандлване в ходе англо-зулусской войны.

1905 — "Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге. Начало Первой Русской революции.

1906 — в Российской империи царскими войсками подавлена Читинская республика.

1944 — началась Анцио-Неттунская стратегическая военная операция вооружённых сил США и Великобритании против немецких войск.

1980 — академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький.

2002 — конец вещания ТВ-6.