23 января - события дня
В Тюмени в 12 часов на автодроме "LiveIce" (въезд с территории АЗС "Лукойл", ул. Дружбы, 118) начнется второй этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту (автомногоборье).
В Тюмени в 15 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся чемпионат и первенство города по лыжным гонкам.
В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется экскурсия по выставке "Встречи во внешнем".
Интересное в этот день:
1556 — землетрясение в Шэньси (Китай). Погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории.
1755 — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту М. В. Ломоносова и графа И. И. Шувалова.
1793 — второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.
1849 — в США женщине впервые вручили диплом врача. Его обладательницей стала Элизабет Блэкуэлл, урожденная англичанка.
1881 — состоялась премьера оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин" на сцене московского Большого театра.
1895 — впервые на берег Антарктиды сошли люди — капитан и пассажир норвежского промыслового судна "Антарктик".
1918 — вышел декрет СНК РСФСР "Об отделении церкви от государства и школы от церкви".
1924 — траурный поезд, ведомый паровозом У127, привёз на Павелецкий вокзал Москвы тело В. И. Ленина.
1950 — Иерусалим провозглашен столицей Израиля.
1960 — Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 м.
2003 — получен последний сигнал от автоматической межпланетной станции НАСА "Пионер-10".