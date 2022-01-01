23 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов на автодроме "LiveIce" (въезд с территории АЗС "Лукойл", ул. Дружбы, 118) начнется второй этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту (автомногоборье).

В Тюмени в 15 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся чемпионат и первенство города по лыжным гонкам.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется экскурсия по выставке "Встречи во внешнем".

Интересное в этот день:

1556 — землетрясение в Шэньси (Китай). Погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории.

1755 — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту М. В. Ломоносова и графа И. И. Шувалова.

1793 — второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.

1849 — в США женщине впервые вручили диплом врача. Его обладательницей стала Элизабет Блэкуэлл, урожденная англичанка.

1881 — состоялась премьера оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин" на сцене московского Большого театра.

1895 — впервые на берег Антарктиды сошли люди — капитан и пассажир норвежского промыслового судна "Антарктик".

1918 — вышел декрет СНК РСФСР "Об отделении церкви от государства и школы от церкви".

1924 — траурный поезд, ведомый паровозом У127, привёз на Павелецкий вокзал Москвы тело В. И. Ленина.

1950 — Иерусалим провозглашен столицей Израиля.

1960 — Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 м.

2003 — получен последний сигнал от автоматической межпланетной станции НАСА "Пионер-10".