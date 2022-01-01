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Родина белых журавлей взята под охрану

Общество, 20:01 23 января 2022

www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

Родина редких и удивительных птиц – стерхов, или белых журавлей, взята под государственную опеку. В 2021 году заказник Белоозерский в Армизонском районе внесен в госреестр недвижимости. Природные заказники, которым присвоен федеральный статус, совсем не массовое явление.

"Работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий очень важна, так как их основная задача – сохранение имеющихся и восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов, - рассказала начальник отдела инфраструктуры пространственных данных тюменской Кадастровой палаты Елена Лаптева. - Помимо обозначения мест обитания различных видов флоры и фауны, большое значение будут иметь границы для четкого определения контуров хозяйствования и землепользования".

Флора и фауна заказника "Белоозерский" являются важной базой для научных исследований. Кроме того, его администрация создала все условия для развития экотуризма. На заповедных просторах были оборудованы экотропы, а также предусмотрены небольшие экскурсии.

Помимо стерхов, в одном из самых красивых заповедников Тюменской области есть и другие редкие птицы: кудрявый пеликан и большой баклан. Всего в заказнике обитает более 200 видов пернатых. Под охрану попали все животные, обитающие в заповедной зоне: кабаны, лоси, медведи, рыси, косули, куницы, еноты.

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