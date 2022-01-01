Голосование за кандидатов в студсовет Тюменской области завершится 23 января

| Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте

Голосование за кандидатов в студенческий совет Тюменской области проходит с 17 по 23 января. Состав нового созыва станет известен в День студента — 25 января.

В финале выборов в студсовет участвуют 30 студентов из четырех городов Тюменской области. Проголосовать за своего кандидата могут все студенты юга Тюменской области любой формы обучения. Чтобы это сделать, надо написать его фамилию и имя в сообщения группы студенческого совета Тюменской области "ВКонтакте" и подтвердить статус студента.

Узнать больше о кандидатах, а также посмотреть дебаты с их участием можно на странице проекта moi-portal.ru, пишет "Мегатюмень".