Тюменскую область назвали одним из новых лидеров внутреннего туризма

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дагестан, Калининград, Тюменскую область, Бурятию и Карелию назвали новыми лидерами отечественного туризма в Ассоциации туроператоров России. По мнению руководителя комитета по внутреннему туризму Ильи Уманского, в период пандемии эти регионы сумели воспользоваться ситуацией и заинтересовать туристов.



"Появились новые лидеры, которые, может быть, не в долях, не в объеме, но в динамике показали хорошие результаты", — цитирует Илью Уманского RT.

Также он отметил, что в последние годы популярными направлениями внутреннего туризма стабильно остаются Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край.