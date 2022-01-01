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Тюменскую область назвали одним из новых лидеров внутреннего туризма

Общество, 10:31 22 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дагестан, Калининград, Тюменскую область, Бурятию и Карелию назвали новыми лидерами отечественного туризма в Ассоциации туроператоров России. По мнению руководителя комитета по внутреннему туризму Ильи Уманского, в период пандемии эти регионы сумели воспользоваться ситуацией и заинтересовать туристов.

"Появились новые лидеры, которые, может быть, не в долях, не в объеме, но в динамике показали хорошие результаты", — цитирует Илью Уманского RT.

Также он отметил, что в последние годы популярными направлениями внутреннего туризма стабильно остаются Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край.

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