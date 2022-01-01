25 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется первенство Тюменской области по биатлону среди юношей и девушек до 18 лет.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется работа выставки "Встречи во внешнем". Вход для студентов и Татьян бесплатный.

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Александра Митинского, 7, к. 1 начнется торжественное открытие 1800-го медицинского офиса ИНВИТРО.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется бенефис А.П. Чехова "Каштанке" – 130 лет".

В Тюмени в 11 часов на площадке "Альфа-Бизнес" начнется работа Школы гостевого бизнеса для представителей общественного питания.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по баскетболу в рамках XXIV спартакиады профессиональных образовательных организации Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется литературно-историческая встреча "Антон Павлович Чехов".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в центре "Аванпост" начнется встреча юнармейцев и воспитанников групп допризывной подготовки "Щитовик" и "Штурмовик" с Героем России Александром Головашкиным.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мроприятие, посвященное Дню российского студенчества.

Интересное в этот день:

1701 — в Москве основана школа математических и навигацких наук.

1763 — указом Екатерины II учрежден Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи.

1791 — английский парламент разделил Квебек на Верхнюю и Нижнюю Канаду (ныне Онтарио и Квебек).

1799 — в США запатентована механическая сеялка.

1852 — первое представление "Маскарада" М. Ю. Лермонтова в Александринском театре.

1878 — в Лейденском университете открылась первая в мире кафедра теоретической физики.

1905 — в Южной Африке найден самый большой алмаз "Куллинан" (3106 каратов).

1914 — открыт астероид Армения.

1915 — изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи.

1924 — в Шамони открылись первые зимние Олимпийские игры.

1932 — СССР и Польша подписали пакт о ненападении.

1938 — из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе.

1939 — вокзал Новосибирск-Главный был принят государственной комиссией в эксплуатацию.

1943 — город Воронеж освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

1960 — в СССР закрыт ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).

1964 — в США запущен спутник "Эхо-2", установивший спутниковую связь между США и СССР.

1991 — в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.

1993 — на орбитальной станции "Мир" прошла первая в истории художественная выставка работ Игоря Подольчака.

1999 — около тысячи человек погибли из-за землетрясения в Колумбии.

2000 — в Валенсии представлено самое большое в мире полотенце — размерами 9,4 на 14,46 метров и весом 67 кг.

2004 — на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход "Оппортьюнити".