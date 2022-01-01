Снегопад спровоцировал аварии в Тобольске и Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авария на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе из-за выезда автомобиля на встречную полосу и авария на окружной дороге г. Тобольска без тяжких последствий произошла 25 января, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Обстановка на дорогах, в первую очередь загородных, обострилась из-за сильного снегопада. Снег идет на всем протяжении федеральной автодороги Тюмень - Омск, автодороге Екатеринбург - Тюмень. Видимость на этих трассах ухудшена.

Сотрудники ГИБДД работают во взаимодействии с дорожными службами. При необходимости на федеральных автодорогах будет введено усиление.

ГИБДД рекомендует минимизировать дальние поездки метеозависимым людям, водителям, имеющим хронические заболевания, повышенное давление, а также начинающим автомобилистам со стажем за рулем менее двух лет.

При движении по загородным дорогам в случае плохой видимости необходимо сбавить скорость и не предпринимать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу.