26 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется литературно-историческая встреча "Антон Павлович Чехов".

В Тюмени в 13 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется урок-реквием "Ленинград. Летопись мужества".

В Тюмени в 17 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется закрытие выставки Евгении Скипиной "ФантазиЯ".

В Тюмени в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет первенство Тюменской области по биатлону среди юношей и девушек до 18 лет.

В Ишиме пройдет первый этап спартакиады среди допризывной молодежи.

Интересное в этот день:

1340 — Эдуард III объявлен королем Франции.

1525 — появилась первая печатная карта Руси — карта Московских земель.

1531 — разрушительное землетрясение и цунами привело к гибели около 30000 человек в Лиссабоне.

1788 — основан город Сидней — первое поселение европейцев в Австралии.

1911 — первый полет гидроплана, пилотируемого Гленном Кертиссом.

1914 — поднялся в воздух первый российский четырехмоторный цельнодеревянный биплан "Илья Муромец" — первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-авиаконструктора И. И. Сикорского.

1918 — Владимир Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России.

1934 — подписана декларация о неприменении силы между Германией и Польшей.

1939 — на конференции по теоретической физике в Вашингтоне Нильс Бор объявил об открытии деления урана.

1983 — выпущена программа электронных таблиц Lotus 1-2-3.