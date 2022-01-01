В вузах Тюменской области высшее образование получают более 48 тыс. человек

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Более 48 тыс. студентов, в том числе более 12 тыс. первокурсников, обучаются в вузах Тюменской области. Более 35 тыс. молодых людей учатся в колледжах и техникумах.

91 студент получает стипендии президента РФ и правительства РФ. 89 молодых людей - обладатели именных стипендий губернатора Тюменской области.

Университетом будущего называют Тюменский государственный университет. Здесь готовы обучить студентов как новым, так и самым востребованным профессиям. Здесь есть специальности и для гуманитариев, и для технарей, и для тех, кому интересны точные науки. Таких направлений — больше трех десятков. Выбрать есть из чего: от биологии до юриспруденции, от искусства до журналистики, и от экономики до робототехники.

Другой крупнейший вуз Тюменской области — индустриальный университет. Образовательных направлений в ТИУ немало. Самые популярные традиционно связаны с нефтегазовой отраслью. Но добавились и новые специальности - "Горное дело", "Публичная политика и социальные науки", а также новые магистерские программы "Биотехнические системы и технологии" и "Архитектура". Найдется место и для творческих людей: дизайн, реклама, конфликтология, архитектура.

Государственный аграрный университет Северного Зауралья каждый год выпускает тысячи садоводов, лесников, агрономов, ветеринаров и других специалистов.

Государственный институт культуры — место, куда, как магнитом, притягивает всех творческих людей из области и соседних городов. Здесь учат режиссуре, музыке, хореографии, дизайну, живописи, графике и архитектуре.