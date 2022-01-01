27 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется видеоэкскурсия "Город, обожженный блокадой".

В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 16 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 1а) начнется исторический час "Ленинградское путешествие тюменских кошек".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октячбря, 23а, стр. 1) начнетмя мастер-класс "Старые вещи по-новому".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется семинар фитнес-психолога Ильи Байдецкого "Найти выход. На чем построены ограничения в голове?".

Интересное в этот день:

1918 — начало гражданской войны в Финляндии.

1924 — похороны В. И. Ленина.

1931 — Пьер Лаваль стал премьер-министром Франции.

1935 — город Самара переименован в Куйбышев в честь советского партийного деятеля Валериана Куйбышева.

1944 — в результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.

1945 — освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).

1948 — начало продаж в США магнитофонов.

1973 — подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

1983 — закончена проходка самого длинного подводного тоннеля Сэйкан (53,85 км, Хонсю — Хоккайдо).

2009 — митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI Патриархом Московским и Всея Руси.