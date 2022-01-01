28 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 10 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется XXIV спартакиада профессиональных образовательных организаций Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется исторический час "От Ладоги до Тюмени".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) начнется литературный вечер "Беседа в ночном Париже".

В Тюмени в 13 часов библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнутся громкие чтения "Мудрые сказы П. П. Бажова".

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23"а", стр. 1, большой зал) начнется показ по сценической речи студентов ТГИК.

В Тюмени в 15 часов в ООО "Управляющая компания "Проспект" (ул. Беловежская, 3, корп.1, офис 1) начнется встреча прокурора Ленинского округа Алексея Андриянова с жителями Ленинского и Восточного округов.

В Тюменском районе в с. Яр на ул. Строителей, 2"б" начнется вручение ключей новоселам по региональной программе переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Интересное в этот день:

1596 — на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.

1724 — указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.

1725 — в России наступила "эпоха дворцовых переворотов".

1762 — российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха.

1813 — опубликован роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

1820 — русской кругосветной экспедицией шлюпов "Восток" и "Мирный" была открыта Антарктида.

1900 — в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз.

1906 — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.

1945 — Советские войска заняли Мемель.

1986 — катастрофа американского космического корабля "Челленджер".

1992 — Борис Ельцин издал указ "О свободе торговли".

2009 — в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.