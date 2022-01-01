28 января - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике.
В Тюмени в 10 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется XXIV спартакиада профессиональных образовательных организаций Тюменской области.
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется исторический час "От Ладоги до Тюмени".
В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6а/1) начнется литературный вечер "Беседа в ночном Париже".
В Тюмени в 13 часов библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнутся громкие чтения "Мудрые сказы П. П. Бажова".
В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23"а", стр. 1, большой зал) начнется показ по сценической речи студентов ТГИК.
В Тюмени в 15 часов в ООО "Управляющая компания "Проспект" (ул. Беловежская, 3, корп.1, офис 1) начнется встреча прокурора Ленинского округа Алексея Андриянова с жителями Ленинского и Восточного округов.
В Тюменском районе в с. Яр на ул. Строителей, 2"б" начнется вручение ключей новоселам по региональной программе переселения граждан из аварийного жилого фонда.
Интересное в этот день:
1596 — на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.
1724 — указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
1725 — в России наступила "эпоха дворцовых переворотов".
1762 — российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Миниха.
1813 — опубликован роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение".
1820 — русской кругосветной экспедицией шлюпов "Восток" и "Мирный" была открыта Антарктида.
1900 — в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз.
1906 — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
1945 — Советские войска заняли Мемель.
1986 — катастрофа американского космического корабля "Челленджер".
1992 — Борис Ельцин издал указ "О свободе торговли".
2009 — в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.