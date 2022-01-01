30 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется акция "Закрой Интернет! Открой книгу!".

В Тюмени в 10 часов на картодроме Дворца творчества и спорта "Пионер" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется первенство Тюменской области по авиамодельному спорту в классах моделей аэросаней.

В Тюмени в 16 часов в мультицентре "Контора пороходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется встреча Death Сafe Tyumen.

В Тюмени в 18 часов в молодежном театре "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Самый неизвестный солдат".

Интересное в этот день:

1722 — в Москве учреждена должность обер-полицмейстера — высшая полицейская должность города.

1790 — в Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка.

1868 — в России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе.

1894 — Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток.



1915 — атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использует подводные лодки.

1924 — основана киностудия Мосфильм.

1930 — осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы, изобретенного советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.

1933 — Рейхспрезидент Германии Гинденбург назначил Адольфа Гитлера канцлером.

1934 — стратостат "Осоавиахим-1" впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

1935 — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.

1943 — в Сталинграде капитулировала шестая немецкая армия, условная точка перелома в Великой Отечественной войне.

1979 — исчезновение Boeing 707 над Тихим океаном. Пропали 6 человек и груз из полутора сотен картин.

2000 — катастрофа A310 под Абиджаном. Погибли 169 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории Кот-д’Ивуара и самолета A310.

2009 — с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Циклон-3" запущен российский космический аппарат "Коронас-Фотон".