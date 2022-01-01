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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ольга Кузнечевских: в Тюменской области сформирован запас лекарств для лечения COVID-19

Общество, 12:09 29 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,5-2-хмесячный запас лекарств для лечения больных коронавирусом сформирован в больницах региона, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

По данным Информационного центра правительства Тюменской области, обеспеченность лекарствами для лечения в стационарном и амбулаторном звене находится под особым вниманием регионального оперативного штаба. Средства выделяются из областного бюджета.

Граждане с подтвержденным диагнозом, которые лечатся амбулаторно, получают лекарства бесплатно.

Чтобы не допустить ажиотаж и рост цен на противовирусные препараты, проведено координационное совещание со всеми аптечными структурами.

"Система здравоохранения Тюменской области готова ко всем возможным рискам. Но если мы не будем соблюдать элементарные меры предосторожности каждый на своем рабочем месте, в своей семье, это будет по времени долгий период. Только совместными усилиями мы сможем сократить продолжительность новой волны", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

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# коронавирус , лекарства , Ольга Кузнечевских

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