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Тюменские школьники узнали об истории региона в проекте "Сибирский капитал"

Общество, 17:04 29 января 2022

дворец "Пионер" ВКонтакте | Фото: дворец "Пионер" ВКонтакте

Ученики тюменский школы №25 стали участниками образовательного проекта "Сибирский капитал". Его реализует Центр туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" совместно с "Институтом научных исследований" при поддержке Фонда президентских грантов, сообщают организаторы.

Для участников проекта проводятся историко-просветительские занятия по истории Тюменской области и краеведческие игротеки.

Сыграть в настольную игру помог консультант Центра туризма и краеведения, краевед-писатель Сергей Филь. Интерес ребят вызвали презентация и экспонаты: боевой топор и пороховница сибирских первопроходцев XVII века, уникальный печатный раритет "Европа и Азия", адрес-календарь Тобольской губернии 1895 года.

Участниками проекта стали также гимназисты ТюмГУ, для которых провели увлекательные лекции о территориально-административном делении Сибири, наместничествах и губерниях. Ребятам рассказали про известных купцов, благодаря которым развивалась мануфактура, строились храмы, больницы, также о вкладе декабристов в развитие образования. Итогом лекции стало тестирование.

Юные тюменцы получили в подарок памятные чеканные жетоны, напоминающие сибирские монеты с соболями образца 1763-1781 гг.

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