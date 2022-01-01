31 января - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

В Тюмени в 14 часов в областной прокуратуре (ул. 50 лет Октября, 31) наянется встреча первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова и Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева с жителями.

В Тюмени в 19 часов вывставочном зале мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется звуковая встреча с SIMVlab.

Интересное в этот день:

1714 — Петр I учредил в Летнем дворце Санкт-Петербурга "Государев кабинет" — Кунсткамеру, старейший музей России.

1714 — Петр I издал указ об обучении дворянских детей "цыфири и геометрии".

1864 — в Москве открывается для посетителей первый в России "общедоступный зоологический сад" — московский зоопарк.

1916 — основан Нижегородский государственный университет.

1924 — на втором съезде Советов СССР утверждена окончательная редакция первой конституции СССР.

1941 — начало сражения при Куфре.

1955 — в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора.

1958 — запущен первый американский спутник "Эксплорер-1".

1971 — Катастрофа Ан-12 под Сургутом.

1990 — в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29), открылся первый McDonald’s в СССР.

2000 — в Тихий океан под Лос-Анджелесом упал MD-83 компании Alaska Airlines, погибли 88 человек.



2020 — выход Великобритании из Европейского союза (Brexit).



