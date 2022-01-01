31 января - события дня
В Тюмени в 11 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.
В Тюмени в 14 часов в областной прокуратуре (ул. 50 лет Октября, 31) наянется встреча первого заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова и Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева с жителями.
В Тюмени в 19 часов вывставочном зале мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется звуковая встреча с SIMVlab.
Интересное в этот день:
1714 — Петр I учредил в Летнем дворце Санкт-Петербурга "Государев кабинет" — Кунсткамеру, старейший музей России.
1714 — Петр I издал указ об обучении дворянских детей "цыфири и геометрии".
1864 — в Москве открывается для посетителей первый в России "общедоступный зоологический сад" — московский зоопарк.
1916 — основан Нижегородский государственный университет.
1924 — на втором съезде Советов СССР утверждена окончательная редакция первой конституции СССР.
1941 — начало сражения при Куфре.
1955 — в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора.
1958 — запущен первый американский спутник "Эксплорер-1".
1971 — Катастрофа Ан-12 под Сургутом.
1990 — в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29), открылся первый McDonald’s в СССР.
2000 — в Тихий океан под Лос-Анджелесом упал MD-83 компании Alaska Airlines, погибли 88 человек.
2020 — выход Великобритании из Европейского союза (Brexit).