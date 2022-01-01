1 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) откроется персональная выставка художника Алевтины Юрчак "Тюменские истории".

В д. Решетникова Тюменского района пройдет торжественный запуск интернета по федеральной программе с участием представителей администрации района, правительства региона и компании "Ростелеком".

Интересное в этот день:

1699 — Петр I повелевает челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.

1709 — на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

1732 — подписание российско-иранского Рештского договора.

1790 — в Нью-Йорке впервые собирается верховный суд.

1809 — российский император Александр I учреждает ландтаг (парламент) Финляндии.

1819 — киргизы Большой Орды вступают в подданство России.

1865 — отмена рабства в США.

1884 — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.

1921 — в Петрограде создана литературная группа "Серапионовы братья".

1924 — Великобритания официально признала СССР.

1926 — образована Киргизская АССР.

1931 — открылась Центральная фабрика Союзкино (ныне "Мосфильм").

1942 — немецкие войска заменяют свой секретный морской код "Энигма", известный англичанам с начала войны, на новый — "Тритон".

1949 — фирма RCA выпустила первую виниловую пластинку на 45 об/мин.

1949 — начало разработки нового генерального плана реконструкции Москвы.

1963 — столкновение двух самолетов над Анкарой.

1980 — установлены дипломатические отношения между СССР и Королевством Лесото.

1992 — Российско-американская декларация о завершении холодной войны.

2000 — из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество отравляющего вещества цианид, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.