1 февраля - события дня
В Тюмени в 11 часов в областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) откроется персональная выставка художника Алевтины Юрчак "Тюменские истории".
В д. Решетникова Тюменского района пройдет торжественный запуск интернета по федеральной программе с участием представителей администрации района, правительства региона и компании "Ростелеком".
Интересное в этот день:
1699 — Петр I повелевает челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.
1709 — на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.
1732 — подписание российско-иранского Рештского договора.
1790 — в Нью-Йорке впервые собирается верховный суд.
1809 — российский император Александр I учреждает ландтаг (парламент) Финляндии.
1819 — киргизы Большой Орды вступают в подданство России.
1865 — отмена рабства в США.
1884 — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.
1921 — в Петрограде создана литературная группа "Серапионовы братья".
1924 — Великобритания официально признала СССР.
1926 — образована Киргизская АССР.
1931 — открылась Центральная фабрика Союзкино (ныне "Мосфильм").
1942 — немецкие войска заменяют свой секретный морской код "Энигма", известный англичанам с начала войны, на новый — "Тритон".
1949 — фирма RCA выпустила первую виниловую пластинку на 45 об/мин.
1949 — начало разработки нового генерального плана реконструкции Москвы.
1963 — столкновение двух самолетов над Анкарой.
1980 — установлены дипломатические отношения между СССР и Королевством Лесото.
1992 — Российско-американская декларация о завершении холодной войны.
2000 — из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество отравляющего вещества цианид, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.