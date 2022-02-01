МЧС: снежная зима в Тюменской области может грозить обрушением кровель

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области велика вероятность ЧС и происшествий, связанных с обрушениями кровель зданий и сооружений. С таким прогнозом на ближайшую неделю выступил МЧС России.

Это следует, отмечено в сообщении, из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки.

"Заинтересованным органам РСЧС рекомендуем спланировать и провести комплекс достаточных превентивных мероприятий по предотвращению несчастных случаев, связанных со сходом снега и наледей с крыш зданий и сооружений", — сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России.

Основными причинами происшествий специалисты ВНИИ ГОЧС называют оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы, а также несвоевременную и некачественную уборку снега и наледей, ошибки при проектировании кровель, ветхость зданий и проведение ремонтных работ.

Нынешняя зима в Тюменской области выдалась на редкость снежной. В последние дни декабря выпала почти двухмесячная норма осадков. Снежным был и январь – снежный покров подрос на 28 мм при норме 21. На февраль синоптики прогнозируют от 12 до 18 мм осадков, что в пределах нормы.

На территории всего Уральского федерального округа ожидается аномально теплый февраль. Прогнозируется, что в Тюмени среднемесячная температура превысит норму на 3,5 градуса и составит -9,4 °С.