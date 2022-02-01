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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

2 февраля - события дня

Общество, 18:03 01 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется рабочее совещание "О совершенствовании нормативной правовой базы в сфере обращения с домашними животными".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется урок-викторина "200 дней мужества".

В Тюмени в 13 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется урок интернет-грамотности "Интернет – территория безопасности".

В Тюмени в 14 часов 30 минут в формате онлайн начнется заседание Совета по улучшению инвестиционнного климата при губернаторе Тюменской области.

В Тюмени в 18 часов и в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется спектакль "Проездом" для зрителей старше 12 лет.

Интересное в этот день:

1238 — разорение Москвы Батыем.

1589 — учреждено патриаршество в Москве.

1620 — образована Сибирская епархия.

1701 — вышел "Указ о постройке на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей", положивший начало Балтийскому флоту.

1709 — с острова Мас-а-Тьерра снимают Александра Селькирка — прототипа Робинзона Крузо. Он прожил на острове более 4 лет.

1732 — в России учреждена Воинская морская комиссия, оформившая первую военно-морскую доктрину России.

1886 — в США впервые официально праздновали День сурка.

1892 — американец Уильям Пейнтер получил патент на пробку для герметичного закрытия бутылок.

1919 — открытие первого рабочего факультета в Москве.

1924 — основана Международная федерация лыжного спорта.

1943 — капитуляция немцев под Сталинградом, окончание Сталинградской битвы.

1943 — Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль "Партизану Отечественной войны".

1946 — подписан указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав СССР.

1959 — гибель тургруппы Дятлова на Северном Урале.

1970 — в Мюнхене впервые произошла операция по трансплантации нерва.

1999 — Уго Чавес стал президентом Венесуэлы.

2003 — в Киргизии прошел референдум, принявший новую редакцию Конституции республики.



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