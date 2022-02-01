2 февраля - события дня
В Тюмени в 11 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется рабочее совещание "О совершенствовании нормативной правовой базы в сфере обращения с домашними животными".
В Тюмени в 12 часов в ДК "Поиск" (ул. А. Пушкина, 10) начнется урок-викторина "200 дней мужества".
В Тюмени в 13 часов в центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется урок интернет-грамотности "Интернет – территория безопасности".
В Тюмени в 14 часов 30 минут в формате онлайн начнется заседание Совета по улучшению инвестиционнного климата при губернаторе Тюменской области.
В Тюмени в 18 часов и в 20 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется спектакль "Проездом" для зрителей старше 12 лет.
Интересное в этот день:
1238 — разорение Москвы Батыем.
1589 — учреждено патриаршество в Москве.
1620 — образована Сибирская епархия.
1701 — вышел "Указ о постройке на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей", положивший начало Балтийскому флоту.
1709 — с острова Мас-а-Тьерра снимают Александра Селькирка — прототипа Робинзона Крузо. Он прожил на острове более 4 лет.
1732 — в России учреждена Воинская морская комиссия, оформившая первую военно-морскую доктрину России.
1886 — в США впервые официально праздновали День сурка.
1892 — американец Уильям Пейнтер получил патент на пробку для герметичного закрытия бутылок.
1919 — открытие первого рабочего факультета в Москве.
1924 — основана Международная федерация лыжного спорта.
1943 — капитуляция немцев под Сталинградом, окончание Сталинградской битвы.
1943 — Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль "Партизану Отечественной войны".
1946 — подписан указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав СССР.
1959 — гибель тургруппы Дятлова на Северном Урале.
1970 — в Мюнхене впервые произошла операция по трансплантации нерва.
1999 — Уго Чавес стал президентом Венесуэлы.
2003 — в Киргизии прошел референдум, принявший новую редакцию Конституции республики.