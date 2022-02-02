3 февраля - события дня
В Тюмени в 11 часов в органном зале Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется пресс-конференция с новым художественным руководителем и главным дирижером оркестра "Камерата Сибири".
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора Пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр. 1) начнется интеллектуальная игра "Тройка" среди студентов.
Интересное в этот день:
1014 — Харальд Свенсон стал королем Дании.
1451 — Мехмед II Фатих во второй раз стал султаном Османской империи.
1488 — Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды.
1565 — московский князь Иван Грозный учредил опричнину.
1826 — Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.
1830 — Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав независимость Греции от Османской империи.
1867 — Муцухито стал императором Японии (император Мэйдзи).
1920 — в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).
1931 — землетрясение в Хокс-Бей на Северном острове Новой Зеландии.
1944 — Ленинградско-Новгородская операция.
1950 — основан Медицинский университет в Белостоке (Польша).
1972 — в Саппоро открылись XI зимние Олимпийские игры.
1976 — столица Мозамбика была переименована из Лоуренсу-Маркеш в Мапуту.
2005 — 104 человека погибли в авиакатастрофе] афганского "Boeing 737" в горах Памира.