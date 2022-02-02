3 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в органном зале Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется пресс-конференция с новым художественным руководителем и главным дирижером оркестра "Камерата Сибири".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора Пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр. 1) начнется интеллектуальная игра "Тройка" среди студентов.

Интересное в этот день:

1014 — Харальд Свенсон стал королем Дании.

1451 — Мехмед II Фатих во второй раз стал султаном Османской империи.

1488 — Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды.

1565 — московский князь Иван Грозный учредил опричнину.

1826 — Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.

1830 — Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав независимость Греции от Османской империи.

1867 — Муцухито стал императором Японии (император Мэйдзи).

1920 — в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).

1931 — землетрясение в Хокс-Бей на Северном острове Новой Зеландии.

1944 — Ленинградско-Новгородская операция.

1950 — основан Медицинский университет в Белостоке (Польша).

1972 — в Саппоро открылись XI зимние Олимпийские игры.

1976 — столица Мозамбика была переименована из Лоуренсу-Маркеш в Мапуту.

2005 — 104 человека погибли в авиакатастрофе] афганского "Boeing 737" в горах Памира.