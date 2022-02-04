4 февраля - события дня
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а,стр. 1) начнется круглый стол с автором и куратором выставки "Встречи во внешнем", посвященный современному искусству.
В Тюмени в 19 часов в молодежном театре "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Интересное в этот день:
960 — Тай-цзу стал императором Китая. Начало правления династии Сун.
1169 — в результате землетрясения в восточной Сицилии погибло 15 тысяч человек.
1582 — войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.
1719 — Пётр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи.
1720 — Пётр I издает указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.
1722 — Пётр I вводит "Табель о рангах".
1755 — императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.
1789 — Коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.
1858 — Германом Гольдшмидтом открыт астероид 52 Европа.
1931 — в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.
1934 — установлены дипломатические отношения между СССР и Венгрией.
1935 — пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.
1939 — образована Пензенская область.
1970 — основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС.
2004 — запущен Facebook.