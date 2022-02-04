4 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а,стр. 1) начнется круглый стол с автором и куратором выставки "Встречи во внешнем", посвященный современному искусству.

В Тюмени в 19 часов в молодежном театре "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Интересное в этот день:

960 — Тай-цзу стал императором Китая. Начало правления династии Сун.

1169 — в результате землетрясения в восточной Сицилии погибло 15 тысяч человек.

1582 — войска Речи Посполитой отступили от Пскова после продолжительной осады.



1719 — Пётр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1720 — Пётр I издает указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.

1722 — Пётр I вводит "Табель о рангах".

1755 — императрицей Елизаветой Петровной подписан указ о создании Московского университета.

1789 — Коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.

1858 — Германом Гольдшмидтом открыт астероид 52 Европа.

1931 — в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.

1934 — установлены дипломатические отношения между СССР и Венгрией.

1935 — пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.

1939 — образована Пензенская область.

1970 — основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

2004 — запущен Facebook.



