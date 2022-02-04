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"РН-Уватнефтегаз" сэкономил электроэнергии на 100 млн рублей

Экономика, 15:16 04 февраля 2022

пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз»

Компания "РН-Уватнефтегаз", которая входит в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", по итогам реализации в 2021 году программы энергосбережения сэкономила более 36 млн кВт*ч электроэнергии. Экономический эффект составил более 100 млн руб., что на 5 % выше показателя 2020 года, сообщает пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз".

Повышение эффективности работы производственных активов – один из ключевых элементов стратегии Компании. "РН-Уватнефтегаз" проводит планомерную работу, направленную на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических и тепловых нагрузок в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 "Система энергетического менеджмента".

Специалисты "РН-Уватнефтегаза" в 2021 году в рамках программы энергосбережения выполнили более 1 тыс. 200 мероприятий на фонде скважин, объектах электро- и теплоэнергетики.

Основной экономический эффект по снижению эксплуатационных затрат достигнут благодаря применению энергосберегающих технологий и оборудования на механизированном фонде скважин. По итогам 2021 года индекс его энергоэффективности вырос на 15%. Основными мероприятиями стали применение насосов с повышенным КПД и перевод части из них в циклическую эксплуатацию, а также внедрение трансформаторов с пониженными потерями и кабельных линий увеличенного сечения.

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# РН-Уватнефтегаз

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