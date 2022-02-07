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Тюменских школьников приглашают на онлайн-проект META Tyumen

Общество, 09:47 07 февраля 2022

"Кванториум" в Тобольске | Фото: "Кванториум" в Тобольске

Принять участие в онлайн-проекте META Tyumen предлагают школьникам Тюменской области в возрасте от 9 до 16 лет. Мероприятие пройдет с 7 по 11 февраля, сообщает детский технопарк "Кванториум".

Участники встретятся на виртуальной площадке "Minecraft". В течение пяти дней им нужно будет соорудить процветающий зеленый город и построить значимые городские сооружения. Это могут быть администрация, больница, электростанция, парки отдыха, школа, детский технопарк "Кванториум".

Параллельно игре ребята вместес педагогами займутся проектной деятельностью. Самым активным достанутся ценные призы и подарки.

Подробная информация об условиях участия размещена в группе проекта "META Tyumen" во ВКонтакте.

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# кванториум , компьютерные игры

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