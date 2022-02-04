5 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов на спортивной площадке по адресу ул. Федюнинского, 5 начнется спортивное мероприятие для школьников "Веселые старты".

В Тюмени в 14 часов в кафе "Рыба пила и ела" (ул. Ленина, 29) начнется благотворительная творческая встреча зооволонтеров.

В Тюмени в 15 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется открытие персональной выставки Алевтины Юрчак "Тюменские истории".

В Тюмени в 15 часов на площади ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) начнется игровая программа "Февральские забавы".

Интересное в этот день:

1494 — заключен "вечный мир" между Великим князем литовским Александром и Великим князем московским Иваном III, завершивший Пограничную войну 1487—1494 гг.

1721 — Пётр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии — будущего Святейшего синода.

1805 — британское судно "Граф Абергавенни" затонуло вблизи Портленд Билл, погибли 263 человека.

1852 — для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.

1909 — бельгийский химик Лео Бакеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал "бакелитом". Это пластик, который не размягчался при высокой температуре.

1913 — греческие летчики Михаил Мутусис и Аристидис Морайтинис совершили первый в мировой истории боевой полет военно-морской авиации.

1928 — удается искусственно синтезировать витамин D.

1938 — в Берлине начался первый чемпионат мира по гандболу среди мужчин.

1953 — премьера мультфильма "Питер Пэн".

1956 — в Кортина-д’Ампеццо закончились VII Зимние Олимпийские Игры. В медальном зачете лучшими были советские спортсмены.

1960 — принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов.

1979 — в Антарктиде открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно II.

1991 — столица Киргизии, город Фрунзе, переименована в Бишкек.

2001 — на станции московского метро Белорусская-кольцевая сработало взрывное устройство.

2005 — Фор Гнассингбе стал президентом Того.