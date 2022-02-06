Сроки начисления зарплаты водителям неотложной помощи тюменской поликлиники №4 не нарушены

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водители неотложной медицинской помощи тюменской поликлиники №4 получат зарплату 8 февраля. Эта дата отражена в трудовом договоре с их работодателем. Транспортные услуги этому учреждению здравоохранения оказывает частная компания по договору аутсорсинга, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Данные водители не входят в штат медучреждения, а являются сотрудниками сторонней организации.

"Наше учреждение соблюдает законодательство, и все работники, с которыми мы сотрудничали и сотрудничаем, могут быть уверены в стопроцентной и своевременной оплате труда", - прокомментировала главный врач городской поликлиники №4 Наталия Шанаурина.

Департамент здравоохранения берет на контроль вопросы своевременности оплаты труда.