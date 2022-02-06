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Тюменская область лидирует по пяти показателям социально-экономического развития

Общество, 12:59 06 февраля 2022

Лидирующие позиции по пяти показателям сохраняет Тюменская область среди регионов Уральского федерального округа. Очередной рейтинг по социально-экономическому положению в субъектах в январе-ноябре 2021 года подготовил Тюменьстат, сообщает Вслух.ру.

Тюменская область на первом месте по объемам производства молока (332 кг), яиц (870 штук) в хозяйствах всех категорий на душу населения. Также в регионе отмечено максимальное значение ввода жилья: в расчете на 1000 человек введено 852 кв. метра общей площади. По вводу индивидуальными застройщиками - 489,9 кв. метра на 1000 человек — мы тоже впереди.

Кроме того, Тюменская область удерживает лидерство по обороту розничной торговли: за 11 месяцев он составил 268,4 тыс. рублей на душу населения.

Ямал впереди по трем показателям: индексу промышленного производства (115,9%), обороту общественного питания (31,2 тыс. рублей на человека), наибольшему размеру номинальной начисленной зарплаты (114,9 тыс.рублей на работника). В Югре зафиксирован наименьший индекс потребительских цен и тарифов (104,4%).

Свердловская область лидирует по объему платных услуг (84,4 тыс. рубля на жителя). Здесь же самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты (103,0%) на одного работника в январе-октябре 2021 года. Челябинская область остается непревзойденной по объему производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения (116 кг).

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