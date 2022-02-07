8 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется семинар по вопросам противодействия коррупции и представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется урок мужества "Юным героям посвящается".

В Тюмени в 18 часов в аккаунте областного поискового центра имени Артура Ольховского во Вконтакте начнется онлайн-экскурсия "Без срока давности".

Интересное в этот день:

1672 — Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.

1724 — учреждена Российская академия наук.

1812 — День Военно-научного комитета Вооруженных сил Российской Федерации.

1837 — дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.

1838 — Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.

1904 — Нападение Японии на Российскую империю у Порт-Артура.

1918 — В. И. Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России.

1929 — Николай Камов называет изобретенный им аппарат новым словом "вертолет", заменив используемый до этого термин "геликоптер".

1931 — состоялось торжественное открытие новой столицы Индии — Нью-Дели.

1943 — Харьковская наступательная операция: 60-я армия Воронежского фронта ворвалась в Курск и к вечеру полностью освободила город.

1944 — Никопольско-Криворожская операция: совместными усилиями войск 3-го и 4-го Украинских фронтов был освобождён Никополь.

1945 — Нижне-Силезская наступательная операция.

1948 — официально создана Корейская народная армия.

1956 — В Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса "Рутмастер", ставшего символом города.

1969 — В мексиканском штате Чиуауа упал крупный углистый метеорит Allende.

2002 — В Солт-Лейк-Сити открылись XIX зимние Олимпийские игры.

2005 — на территории Азизбекского района Баку создан Апшеронский национальный парк.

2009 — Парламентские выборы в Лихтенштейне.