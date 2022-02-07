8 февраля - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется семинар по вопросам противодействия коррупции и представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы.
В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) начнется урок мужества "Юным героям посвящается".
В Тюмени в 18 часов в аккаунте областного поискового центра имени Артура Ольховского во Вконтакте начнется онлайн-экскурсия "Без срока давности".
Интересное в этот день:
1672 — Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.
1724 — учреждена Российская академия наук.
1812 — День Военно-научного комитета Вооруженных сил Российской Федерации.
1837 — дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.
1838 — Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.
1904 — Нападение Японии на Российскую империю у Порт-Артура.
1918 — В. И. Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России.
1929 — Николай Камов называет изобретенный им аппарат новым словом "вертолет", заменив используемый до этого термин "геликоптер".
1931 — состоялось торжественное открытие новой столицы Индии — Нью-Дели.
1943 — Харьковская наступательная операция: 60-я армия Воронежского фронта ворвалась в Курск и к вечеру полностью освободила город.
1944 — Никопольско-Криворожская операция: совместными усилиями войск 3-го и 4-го Украинских фронтов был освобождён Никополь.
1945 — Нижне-Силезская наступательная операция.
1948 — официально создана Корейская народная армия.
1956 — В Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса "Рутмастер", ставшего символом города.
1969 — В мексиканском штате Чиуауа упал крупный углистый метеорит Allende.
2002 — В Солт-Лейк-Сити открылись XIX зимние Олимпийские игры.
2005 — на территории Азизбекского района Баку создан Апшеронский национальный парк.
2009 — Парламентские выборы в Лихтенштейне.